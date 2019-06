JUVE, CLAMOROSO RITORNO DI BENATIA?

07/06/2019

A volte ritornano, ma stavolta nessuno se l'immaginava. Medhi Benatia di nuovo alla Juventus, la clamorosa ipotesi viene lanciata da 'La Stampa', che parla di una possibile esperienza 'bis' del centrale in bianconero. Ceduto nel mercato di gennaio in Qatar per 8 milioni di euro, con l'addio di Allegri (con cui la frattura era divenuta insanabile) i motivi del divorzio sono stati cancellati e il difensore marocchino viene visto come pedina di esperienza ed affidabilità con cui completare il reparto arretrato. La Juventus avrebbe già sondato l'entourage di Benatia, ricevendo il sì da parte del calciatore.