JUVE, CINQUE BIG IN USCITA

01/05/2019

Rivoluzione in vista in casa Juve. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, i bianconeri sarebbero pronti a mettere cinque top player sul mercato per realizzare 40/50 milioni di plusvalenze entro giugno. Si tratterebbe di Pjanic, Douglas Costa, Mandzukic, Alex Sandro e Cuadrado. In aggiunta, resta sempre da valutare il futuro di Dybala, da cui potrebbe invece arrivare un tesoretto importante per finanziare nuovi colpi.