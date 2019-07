JUVE, BAYERN IN POLE PER CANCELO

03/07/2019

Il futuro di Cancelo potrebbe essere in Bundesliga. Secondo quando riporta Il Corriere dello Sport, il club tedesco avrebbe superato la concorrenza del Manchester City, mettendo sul piatto 60 milioni per l'esterno bianconero e iniziando ad avviare i contatti con l'entourage del giocatore per chiudere l'intesa.