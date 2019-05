JUVE, ALLEGRI: "PER ORA NESSUNA OFFERTA"

26/05/2019

"Da domani inizia una nuova era, anche se non so da quando. Ora si va in vacanza". Così Massimiliano Allegri, intervenuto a Dazn dopo la sua ultima partita sulla panchina della Juventus. "Il futuro? La mia ambizione, quando ci sarà l'opportunità, è di tornare a lavorare, altrimenti starò un anno fermo. Dovrò scegliere un posto dove divertirmi, per fare risultato e per fare un lavoro buono come fatto in questi anni", prosegue Allegri. "Chiamate? Per ora non ho ricevuto offerte, anche perché è successo da poco ed è giusto che mi fermi un po' per capire cosa fare", conclude Allegri.