JUVE, ALLEGRI: "ICARDI È STRAORDINARIO"

26/04/2019

"Icardi è un giocatore straordinario che alla Juventus ha sempre fatto gol. Domani bisognerà essere bravi, se ci sarà, a non fargli fare gol, se non ci sarà difficilmente ci farà gol (ride, ndr). Però c'è sempre una prima volta e magari domani non farà gol alla Juventus". Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri parla così dell'attaccante nerazzurro alla vigilia del derby D'Italia.