JUVE, ALLEGRI: "CURIOSO DI VEDERE DE LIGT"

16/03/2019

Come ormai è noto da tempo l'obiettivo di mercato della Juventus per la prossima estate è il difensore classe '99 Matthijs de Ligt, che sfiderà i biancopneri con l'Ajax nei quarti di Champions. "Tutti parlano di lui come di uno dei migliori difensori al mondo - ha detto Allegri in conferenza stampa - sicuramente sarà curioso vederlo dal vivo".