INTER, TRATTATIVE PER LAZARO

06/06/2019

E' Valentino Lazaro il nome nuovo per l'Inter. I nerazzurri sono a caccia di un esterno per il 3-5-2 di Conte e avrebbero avrebbero avviato alcune trattative per il giocatore dell'Herta Berlino, nazionale austriaco classe 1996. Il calciatore in passato era già finito nel mirino dell'Inter, ma aveva preferito rimanere a Salisburgo.