INTER, SENSI IN ARRIVO PER LE VISITE MEDICHE

01/07/2019

Stefano Sensi arriverà questa sera a Milano per sottoporsi poi nella giornata di domani alle visite mediche di rito e la firma con l'Inter. La conferma è arrivata dal suo agente, Beppe Riso che ha espresso soddisfazione per la riuscita dell'affare con i nerazzurri: "Quando i ragazzi fanno un salto di qualità in questi grandi club è sempre un orgoglio".