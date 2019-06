INTER, SEGNALI POSITIVI DA LUKAKU

02/06/2019

Ultime news sul futuro di Romelu Lukaku dall'Inghilterra. Secondo quanto riporta il Mirror, con l'approdo di Conte sulla panchina dell'Inter l'attaccante dello United sarebbe ben disposto a trasferirsi a Milano. L'operazione però resta comunque molto complicata, visto le cifre in ballo per l'eventuale costo del trasferimento e per l'ingaggio del calciatore.