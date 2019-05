INTER, SANCHEZ NON INTERESSA

09/05/2019

Il procuratore di Alexis Sanchez nei giorni scorsi è stato a Milano, si è parlato di un incontro con la dirigenza dell'Inter a cui è stato proposto il cileno, in uscita dal Manchester United. Ma la società nerazzurra non è interessata per via dell'ingaggio troppo alto, 15 milioni di euro: lo riporta il Corriere dello Sport.