INTER-RANOCCHIA: SI VALUTA IL RINNOVO

13/03/2019

L'Inter vuole premiare Ranocchia. Il difensore, 31 anni, è in scadenza di contratto a giugno e sembrava destinato a svincolarsi a parametro zero al termine della stagione. Invece ora il club nerazzurro è intenzionato a offrirgli un rinnovo, anche se il giocatore prenderebbe in considerazione almeno un biennale e non solo un annuale.