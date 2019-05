INTER, NUOVA IDEA RICHARLISON

18/05/2019

Secondo 'Tuttosport' l'ultima idea dell'Inter porta a Richarlison, attaccante-jolly dell'Everton, che ha appena concluso la sua migliore stagione in carriera. Classe 1997, 14 gol realizzati in stagione, può giocare nelle due fasce d'attacco ma anche come prima punta atipica ed è stato convocato da Tite per la Copa America con il Brasile. I Toffees lo hanno pagato 56 milioni l'anno scorso dal Watford e quindi non stiamo parlando di un giocatore in vendita. Ma, se l'Inter dovesse prendere Edin Dzeko come sembra e vendere Icardi, conserverebbe un tesoretto da spendere proprio su un jolly d'attacco come Richarlison. In più i nerazzurri potrebbero inserire Joao Mario nella trattativa, che piace da tempo all'Everton.