INTER, ECCO LO STAFF DI CONTE

29/05/2019

Si va definendo lo staff di Antonio Conte all'Inter. Il vice sarà il fratello Gianluca (che in questi anni analizzava per lui gli avversari), Paolo Vanoli e Cristian Stellini come assistenti, Costantino Coratti e Julio Tous preparatori atletici, Tiberio Ancora nutrizionista, Adriano Bonaiuti preparatore dei portieri e Gabriele Orali come Club Manager. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.