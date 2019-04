INTER, DANILO VICINO: SI TRATTA COL CITY

19/04/2019

Dopo Godin, l'Inter pianifica un nuovo colpo per il reparto arretrato. I nerazzurri negli ultimi giorni avrebbero infatti accelerato per Danilo. Marotta avrebbe già raggiunto un'intesa con il giocatore per un contratto di quattro anni da 4 milioni di euro a stagione e ora starebbe trattando con il City per il cartellino. Il club inglese chiede 25-30 mln per il terzino brasiliano, ma l'impressione è che il prezzo potrebbe scendere intorno ai 22 mln per venire incontro all'Inter.