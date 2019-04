INTER, CONTE PER IL DOPO SPALLETTI

09/04/2019

In Casa Inter non si gioca ancora a carte scoperte ma quasi ci siamo. Non ancora perché l'obiettivo stagionale non è ancora stato raggiunto, visto che il piazzamento Champions, per quanto i punti di vantaggio sulle inseguitrici siano 5 e le partite da disputare sette, non è ancora blindato. Ma l'Inter già programma il proprio futuro prossimo, partendo dal presupposto che essere nell'Europa che conta anche l'anno che viene è una necessità, un imperativo categorico. E questo è quanto viene chiesto a Luciano Spalletti che nell'ottica di Suning ha quest'ultima missione da compiere: poi saranno strette di mano e saluti. Perché per l'Inter che verrà il presidente Steven Zhang ha dato mandato a Beppe Marotta di convincere e strappare Antonio Conte alla concorrenza (anche quella concittadina, leggasi Milan) e farne l'allenatore nerazzurro dell'era post Fair Play Finanziario.