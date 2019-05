INTER, CHIESA PRIMO REGALO PER CONTE

31/05/2019

Arrivata l'ufficialità di Conte sulla panchina dell'Inter, bisogna pensare al mercato. Il giocatore che più di tutti stuzzica per colmare la lacuna esterna è Federico Chiesa: come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', la Fiorentina non si discosta dalla richiesta di 70 milioni e molto dipenderà da chi sarà l'interlocutore dei nerazzurri, se Rocco Commisso (in trattativa per l'acquisizione della società gigliata) o sempre la famiglia Della Valle. Sul figlio d'arte è sfida a tutti gli effetti con la Juventus, ex club del tecnico nerazzurro.