INTER-BARELLA: ACCORDO PER 45 MILIONI

11/07/2019

Il vertice di pochi giorni fa aveva avvicinato le parti, in questi minuti è arrivata la fumata bianca: Inter e Cagliari hanno trovato l’intesa definitiva per il passaggio di Barella in nerazzurro. Un’operazione da circa 45 milioni complessivi tra prestito e obbligo di riscatto: il centrocampista arriverà a Milano nelle prossime ore per effettuare le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà all'Inter.