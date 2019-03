INTER, ANCHE LO UNITED SU ICARDI

14/03/2019

Il futuro di Mauro Icardi resta un rebus, resterà all'Inter o lascerà Milano?. L'unica certezza è che le pretendenti per il bomber argentino di certo non mancano, anzi. Stando a quanto riporta il The Sun, infatti, oltre a Juventus, Chelsea e Real Madrid, anche il Manchester United avrebbe manifestato interesse per l'ex capitano nerazzurro.