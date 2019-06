INTER: AGOUME' A MILANO PER LE VISITE

28/06/2019

Il giovane centrocampista Lucien Agoumé è a Milano per svolgere le visite mediche con l'Inter. Il giocatore classe 2002, da molti definito il nuovo Pogba, arriva dallo Sochaux per 4.5 milioni di euro. Intanto il suo agente Damiani e' nella sede del club nerazzurro per definire gli ultimi dettagli dell'operazione.