IN SPAGNA SICURI: "PRINCIPIO DI ACCORDO NEYMAR-BARCELLONA"

25/06/2019

Principio di accordo tra il Barcellona e Neymar. E' questo il titolo in prima pagina di 'Sport', quotidiano vicino all'ambiente catalano. L'attaccante brasiliano ha trovato l'intesa per tornare nella sua ex squadra sulla base di un accordo quinquennale a 24 milioni di euro all'anno, cifra decisamente più bassa rispetto ai 37 che percepisce attualmente al Psg e segnale della volonta' di 'O Ney di tornare al Camp Nou. Inoltre il giocatore ritirerà anche la richiesta di 26 milioni di euro per un precedente contenzioso con il club blaugrana legata a un bonus sul contratto.