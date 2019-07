IN SPAGNA: "IL PSG HA OFFERTO NEYMAR AL REAL"

06/07/2019

Il Paris Saint-Germain ha offerto Neymar al Real Madrid. Lo scrive 'Marca', spiegando che il club francese non vede di buon occhio il possibile ritorno del brasiliano a Barcellona al punto da offrire l'attaccante, desideroso di cambiare aria, ai 'rivali' della Casa Blanca. Dalla Spagna scrivono però come sia troppo tardi e a Madrid non stiano pensando a questa opzione. I rapporti tra Psg e Barça sono gelidi dal 2017, quando i catalani provarono a convincere Verratti a trasferirsi al Camp Nou. Scontro proseguito negli anni successivi quando i francesi provarono a strappare al Barcellona Ivan Rakitic e i blaugrana corteggiarono Adrien Rabiot, che recentemente ha firmato con la Juventus.