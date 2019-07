IN INGHILTERRA: "LA JUVE HA MOLLATO LA PISTA POGBA"

12/07/2019

La Juventus avrebbe deciso di ritirarsi dalla corsa per Paul Pogba. Secondo il Daily Mail il vicepresidente bianconero Pavel Nedved avrebbe informato l'agente del francese, Mino Raiola, del cambio di 'programma' dei Campioni d'Italia. Via libera dunque al Real Madrid, sebbene il Manchester United non abbia intenzione di cedere il centrocampista.