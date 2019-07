IN GERMANIA: "PSG SU DIALLO, PRONTI 32 MILIONI"

15/07/2019

Il Paris Saint-Germain è vicino ad assicurarsi il giovane difensore francese Abdou Diallo dal Borussia Dortmund. Secondo quanto riferisce la rivista tedesca Kicker, il club francese sarebbe pronto a mettere sul piatto 32 milioni di euro per il 23enne centrale transalpino che non a caso non è partito con la squadra giallonera per la tournée pre-campionato negli Stati Uniti.