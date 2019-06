IL REAL MADRID SI INSERISCE PER NEYMAR

20/06/2019

Non c'è solo il Barcellona su Neymar. Dalla Spagna assicurano che il Real Madrid, nonostante un mercato gia' scoppiettante, è pronto a sfidare i blaugrana per l'attaccante del Psg. Del resto il brasiliano è già stato un obiettivo di Florentino Perez, che provò a ingaggiarlo nel 2013. E adesso, stando al 'Mundo Deportivo', ci riprova. Sul piatto il presidente Blancos mette 130 milioni e una preziosa contropartita: uno tra Gareth Bale, che non rientra nei piani di Zinedine Zidane e James Rodriguez, rientrato dopo il prestito al Bayern Monaco e obiettivo di mercato del Napoli.