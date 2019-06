IL REAL INSISTE PER POGBA

15/06/2019

Dopo aver speso 300 milioni in meno di un mese, il Real Madrid è pronto ad un altro maxi investimento per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Secondo la stampa spagnola, Zinedine Zidane vorrebbe a tutti i costi portare in Spagna Paul Pogba ma il Manchester United non ha alcuna intenzione di cedere il suo gioiello. La stessa famiglia Glazer avrebbe comunicato a Mino Raiola, agente di Pogba, che non ci sarà alcuna trattativa per il 26enne centrocampista inseguito anche dalla Juventus. Dal canto suo, il giocatore avrebbe già fatto capire alla dirigenza del Manchester di voler andare via per poter giocare la Champions League.