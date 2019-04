IL NAPOLI STUZZICA CORREA

15/04/2019

L'ultima novità di mercato è l'interesse del Napoli per Joaquín Correa della Lazio. Attraverso le frequenze di Radio Marte è intervenuto Guillermo Giacomazzi, ex giocatore del Lecce e membro dell’entourage del calciatore in forza ai biancocelesti: “Che ci sia una squadra come il Napoli dietro di lui è ottimo perché è un club importante. Indiscrezioni non ce ne sono, le gare da giocare sono tante, è presto per parlare di mercato", ha spiegato Giacomazzi.