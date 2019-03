IL NAPOLI CI PROVA PER DE PAUL

24/03/2019

Duello in vista per Rodrigo De Paul. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l'Inter avrebbe prenotato il numero 10 bianconero, ma nell'affare si sarebbe inserito anche il Napoli, pronto a dare battaglia per mettere le mani sul cartellino dell'argentino dell'Udinese e a sorpassare i nerazzurri puntando sugli ottimi rapporti tra De Laurentiis e la famiglia Pozzo. Nel mirino azzurro, inoltre, ci sarebbe anche Lasagna.