IL GENOA ANNUNCIA IL RITORNO DI ROMERO

10/07/2019

Cristian Romero torna al Genoa e in realtà è come se non fosse mai andato via. Ad annunciarlo è stato il club rossoblù: il difensore argentino classe 1998 raggiunge i suoi compagni in ritiro a Neustift dopo aver effettuato le visite mediche con la Juventus, che ha acquistato il giocatore lasciandolo in prestito ai rossoblù, come fece con l'Atalanta per Caldara e Spinazzola.