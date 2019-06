IL BAYERN PUNTA CARRASCO

12/06/2019

Il Bayern Monaco ha messo nel mirino Yannick Carrasco, ex giocatore dell'Atletico Madrid che milita attualmente in Cina al Dalian Yifang. Come riporta 'Bild', l'esterno belga rappresenta l'alternativa alla stella del City Leroy Sané, vero obiettivo dei bavaresi. Per riportare Carrasco in Europa potrebbe bastare un'offerta da 30 milioni di euro.