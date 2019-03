IGHALO: "NO AL BARCELLONA, MERITAVO DI MEGLIO"

29/03/2019

L'ex attaccante dell'Udinese Odion Ighalo ha raccontato alla BBC un retroscena di mercato: "Il Barcellona mi voleva in prestito per sei mesi, gli serviva un attaccante di riserva che conoscesse la Liga (era stato al Granada, ndr) ma ho detto no: ero vice capocannoniere in Cina (allo Shanghai Shenhua, ndr), col dovuot rispetto meritavo di meglio e non una proposta a breve termine".