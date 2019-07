GUARDIOLA E IL FUTURO: "DOVE DOVREI ANDARE? LA PREMIER..."

02/07/2019

"Siamo una squadra giovane e ho tutto quello che mi serve per fare bene il mio lavoro. Dove dovrei andare?". Pep Guardiola torna a parlare del futuro. "In Spagna non tornerei e neanche in Germania. Da nessuna parte potrei avere le strutture e i mezzi che ho a disposizione adesso e competere in un campionato come la Premier, è il campionato più difficile e attraente".