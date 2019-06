GRIEZMANN: "SO DOVE GIOCHERO' LA PROSSIMA STAGIONE"

08/06/2019

In un'intervista a Telematín, Antoine Griezmann, che a luglio lascerà l'Atletico Madrid, ha parlato del suo futuro. "So dove giocherò la prossima stagione - ha detto l'attaccante francese - E so anche dove giocherò tra 7 anni, posso rivelare solo questo: a Miami". Il 1° luglio entrerà in vigore la clausola di rescissione da 120 milioni di euro e fino ad allora il calciatore non potrà dire nulla, anche se tutti gli indizi portano a Barcellona.