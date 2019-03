GENOA, RADU: "TORNARE ALL'INTER? NON CI PENSO"

11/03/2019

Il portiere del Genoa, Ionut Radu, ha allontanato le voci inerenti il suo futuro lontano dal Genoa, dove è in prestito. "Se penso di tornare all'Inter? In questo momento penso solo al Genoa, un club per cui provo un grande senso di gratitudine perché mi ha dato l'opportunità di mettermi alla prova in Serie A", ha detto il portiere rossoblù.