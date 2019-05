GENOA, PREZIOSI: "PRANDELLI? DEVE DECIDERE LUI"

28/05/2019

"Il futuro di Prandelli è legato alle sue decisioni, non alle mie, come ho detto ci stiamo godendo questi giorni di lontananza dal calcio per disintossicarci perché questa volta è stata durissima. Ne parleremo con calma la settimana prossima". Così Enrico Preziosi ha commentato a Telenord le voci di un possibile divorzio dall'attuale tecnico rossoblù.