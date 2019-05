GENOA, PRANDELLI IN BILICO

04/05/2019

Come si legge sulle pagine de Il Secolo XIX, il futuro di Cesare Prandelli sulla panchina del Genoa non è scritto. Il tecnico - scrive il quotidiano - ha un contratto anche per la prossima stagione, ma sulla sua conferma non ci sono certezze. I dubbi e le valutazione da fare ci sono da entrambe le parti, la questione relativa al futuro è stata rinviata dopo il raggiungimento della salvezza.