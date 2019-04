GENOA, PERINETTI: "NAPOLI-KOUAME? NE PARLEREMO"

05/04/2019

Dopo la dura sconfitta contro l'Inter, il Genoa si prepara ad andare al San Paolo, ma la sfida col Napoli oltre che per la classifica sarà importante anche per discutere di mercato, come ha confermato il dg dei rossoblù Giorgio Perinetti: "Adesso non penso al mercato. Poi, se il Napoli vorrà parlare di Kouamé ne parleremo".