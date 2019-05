GENOA: FOLORUNSHO PER LA REGIA

07/05/2019

Nel mirino del Genoa sarebbe finito Michael Folorunsho, centrocampista classe '98 in forza alla Virtus Francavilla in Lega Pro. Classico regista dai piedi buoni, il ventunenne romano potrebbe essere prelevato dal Grifone già la prossima estate e poi mandato a farsi le ossa in qualche club amico di Serie B. Lo riferisce Tuttoc.com