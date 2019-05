FIORENTINA, VITOR HUGO AI SALUTI

02/05/2019

Vitor Hugo, dopo essere stato a lungo un titolare della Fiorentina, adesso è ai margini della squadra, con Montella che gli ha preferito prima Ceccherini e poi Milenkovic inserendo Laurini sulla destra. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, il nuovo allenatore viola ha già deciso che il brasiliano non rientra nei piani per il futuro e dunque la società viola lo ha già messo sul mercato in attesa di proposte interessanti. Il giocatore ha diversi estimatori in Brasile.