FIORENTINA, MONTELLA: "CHIESA VIA? NON E' DETTO"

27/04/2019

Vincenzo Montella ha fatto il punto sul mercato della Fiorentina. "La mia proposta di calcio è abbastanza chiara. Dovrò fare delle valutazioni sulla rosa che ho attualmente a disposizione. Quello che mi aspetto è che ci siano giocatori funzionali rispetto all'idea di gioco che vogliamo costruire e la società è d'accordo con me. Non mi fanno impazzire i calciatori di nome se non sono funzionali", ha detto l'allenatore. Su Chiesa: "Chiesa, fino a prova contraria, è della Fiorentina. La storia di questa società insegna che non sempre i giocatori che sono sulla bocca vengono venduti, e penso a Jovetic e Toni. Non do per scontato che Chiesa vada via. In generale, però, non ci sono calciatori insostituibili, ma se vogliono restare devono essere motivati. Per ora ho visto grande attaccamento da parte di quelli che sono al centro di voci di mercato: Chiesa, Veretout e Milenkovic".