FIORENTINA, INCONTRO MONTELLA-COMMISSO A NY

12/06/2019

L'incontro fra Rocco Commisso e Vincenzo Montella avverrà entro il fine settimana a New York. Il neo proprietario della Fiorentina, prima di scegliere altri eventuali allenatori, vuole parlare con il tecnico sotto contratto fino al 2021. In vacanza in India da cui rientrerà nelle prossime ore, Montella non si è ancora confrontato con il magnate italo-americano che è appena rientrato in patria. E nella Grande Mela, oltre ad una cena organizzata per venerdi' dal viola club New York cui sono invitati Commisso, il braccio destro Joe Barone e lo stesso Montella, si terra' l'atteso confronto.