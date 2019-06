FIORENTINA: CORVINO A UN PASSO DALL'ADDIO, MONTELLA PUO' RIMANERE

10/06/2019

In giornata la nuova proprietà della Fiorentina, tra cui il patron Commisso, ha incontrato il ds Corvino con cui è stato raggiunto un accordo per la separazione consensuale che - come riferisce Sky Sport - dovrebbe venire formalizzata martedì. Montella, invece, con ogni probabilità dovrebbe restare sulla panchina viola anche nella prossima stagione.