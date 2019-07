FIORENTINA, COMMISSO: "NON VENDO CHIESA NEMMENO PER 100 MILIONI"

06/07/2019

Rocco Commisso blinda Federico Chiesa. In un'intervista al Sole 24 Ore il presidente della Fiorentina esclude la partenza del gioiello viola: "Io non so che cosa preveda il suo contratto, e se ci sono delle clausole particolari, ma per quanto mi riguarda il nostro campione non lo venderò nemmeno per 100 milioni".