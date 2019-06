FIORENTINA, COMMISSO: "CHIESA RESTERA'"

23/06/2019

Rocco Commisso ha ribadito che Chiesa resterà alla Fiorentina. "Credo che Chiesa resterà - ha detto a Sky - . Come ho detto due settimane fa se non ci sono cose che non so resterà con la Fiorentina, vorrei tenerlo almeno per un anno. Come proverò a convincerlo? Lui è cresciuto a Firenze dove se non sbaglio vivono anche sua madre e suo padre. E inoltre faremo una bella squadra, però mi deve dare il tempo"