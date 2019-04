FEKIR, LA JUVE SFIDA IL LIVERPOOL

26/04/2019

C'è anche la Juve sulle tracce di Nabil Fekir, ancora nel mirino del Liverpool dopo il clamoroso trasferimento saltato in extremis. Stando all'Equile, infatti, i bianconeri farebbero sul serio per il trequartista del Lione. Il campione del mondo è in scadenza nel 2020 e a giugno il presidente Aulas probabilmente cercherà di piazzarlo al miglior offerente per non perderlo a parametro zero. Situazione che potrebbe abbassare un po' il prezzo del giocatore, per cui il Lione la scorsa estate chiedeva 70 milioni.