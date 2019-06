ERIKSEN DICE ADDIO AL TOTTENHAM: "VOGLIO PROVARE QUALCOSA DI NUOVO"

05/06/2019

Christian Eriksen esce allo scoperto e annuncia la sua intenzione di lasciare il Tottenham. "Sento di essere in un momento nella mia carriera in cui vorrei provare qualcosa di nuovo - le parole del centrocampista danese a Ekstra Bladet - Ho il più immenso e profondo rispetto per tutto ciò che ho vissuto al Tottenham. Ma ho anche detto che mi piacerebbe provare qualcosa di nuovo". Il suo contratto con gli Spurs scade nel 2020. Il Real è già all'attacco.