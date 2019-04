EMPOLI, CORSI: "MOLTE SQUADRE INTERESSATE A BENNACER"

04/04/2019

"Ieri è stata una bella serata. Una soddisfazione e, sinceramente, non lo speravo. Devo fare i complimenti al mister e allo staff che sono riusciti a trasmettere la voglia e la fame di vittoria". Cosi' il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, a 'Un calcio alla radio' su Radio CRC, dopo la vittoria contro il Napoli per 2-1 di ieri al Castellani. "Bennacer - ha aggiunto - ha giocato molto bene e un mio osservatore mi ha detto che, a ieri, Bennacer ha 272 palloni recuperati ed e' in testa superando Allan. E' un giocatore importante ed e' destinato ad una grande squadra. E' un ragazzo con personalita'; si allena con molta concentrazione. Ieri, con Giuntoli abbiamo scherzato su di lui. Mi piacerebbe non parlare di mercato fino a maggio e, a occhio, ci sono molte squadre interessate". "Il Napoli l'ho visto sorpreso da una squadra che non si aspettava di dover lottare troppo", ha concluso Corsi.