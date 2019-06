EL SHAARAWY-SHANGHAI SHENHUA, TRATTATIVA SALTATA?

27/06/2019

Secondo La Gazzetta dello Sport, Stephan El Shaarawy non andrà allo Shanghai Shenhua: il trasferimento del Faraone, sulla base di 20 milioni di euro, sarebbe saltato per le richieste del procuratore (poter dire la propria su allenatore e staff tecnico del club). Ma l'affare potrebbe comunque chiudersi, la Roma chiede uno sforzo al club cinese, che per ora offre 15 milioni più bonus, mentre il giocatore ha chiamato Guarin, suo possibile futuro compagno di squadra, per rassicurazioni sull'organizzazione del club.