DE ROSSI, LA MOGLIE: "FUTURO ALL'ESTERO? PERCHE' NO..."

13/03/2019

Il futuro di Daniele De Rossi è ancora tutto da scrivere. Il capitano giallorosso è in scadenza con la Roma e dovrà decidere cosa fare. E in questo senso un'apertura a un club straniero arriva dalla moglie del calciatore. "Un'esperienza all'estero, perché no? Lui si fa molti più problemi, come facciamo con i nonni, i figli - ha spiegato Sarah Felberbaum a Vanity Fair -. È molto legato alla sua famiglia. Io sono diversa, dico: prendiamo i bambini e andiamo".