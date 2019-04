DE LIGT, TEN HAG GELA LA JUVENTUS: "BAYERN O BARCELLONA"

12/04/2019

Matthijs De Ligt è il sogno di molti to club e senza dubbio sarà uno dei grandissimi protagonisti della prossima sessione di calciomercato. Il capitano dell’Ajax è seguito da vicino dalla Juventus, ma i bianconeri, stando a quanto sostiene il tecnico dei Lancieri, Ten Hag, sarebbero tagliati fuori: “Le possibilità che De Ligt resti all’Ajax sono pari a zero - ha detto a Suddeutsche Zeitung - Ci sono moltissime squadre che hanno mostrato un enorme interesse per lui. Ci lascerà la prossima estate, ma non so se andrà al Bayern o al Barcellona”.