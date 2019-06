DE LIGT, SFIDA BARCELLONA-PSG

06/06/2019

Per il gioiello De Ligt la corsa si è ridotta a due squadre: il Barcellona e il Psg. È quanto sostiene 'Rmc Sport', secondo cui i due club sono gli unici a mostrare più concretamente l'interesse verso il giovane capitano dell'Ajax. Il giocatore potrebbe prendere una decisione sul suo futuro nei prossimi giorni. De Ligt è stato molto vicino al Barça poche settimane fa, ma le pretese economiche imposte dal suo agente Mino Raiola hanno rallentato le operazioni e rimesso in corsa le altre big d'Europa sulle tracce dell'olandese: Manchester United, Juventus e Bayern Monaco. Il Barcellona è rimasto in pole ma, come riferisce 'Rmc Sport', il club parigino sembra essersi avvicinato. De Ligt è valutato sui 70-75 milioni di euro.